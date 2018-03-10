Согласно предварительным результатам, "Народная партия за свободу и демократию" премьера Марка Рютте получит 32 из 150 мест в парламенте, крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом – 19 мест.
По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, правительство внесет в парламент закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС в январе. Затем парламент должен принять решение по процедуре.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна едва ли ратифицирует соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, однако члены парламента страны настаивают на конкретизации позиции и сроков решения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".