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    Парламент Нидерландов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Парламентские выборы в Нидерландах
    Партия Рютте уверенно лидирует на выборах в парламент Нидерландов
    05:43 16.03.2017
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    Согласно предварительным результатам, "Народная партия за свободу и демократию" премьера Марка Рютте получит 32 из 150 мест в парламенте, крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом – 19 мест.
    Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте
    Партия Рютте победила на выборах в парламент Нидерландов - exit polls
    23:03 15.03.2017
    927Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    По данным exit polls, крайне правая "Партия свободы" (PVV), лидером которой является Герт Вилдерс, получила 19 мест. Столько же получила партия "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Законопроект о ратификации СА Украина-ЕС подан в парламент Нидерландов
    23:26 31.01.2017
    184Европа открывает для украинцев свои границы
    Поданным документом, в частности, регулируется вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, которым была одобрена ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
    Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте
    Рютте: правительство в январе внесет на ратификацию ассоциацию с Украиной
    01:55 16.12.2016
    422Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, правительство внесет в парламент закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС в январе. Затем парламент должен принять решение по процедуре.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Рада намерена требовать от Нидерландов ратификации соглашения Украина-ЕС
    14:49 03.10.2016
    2026Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, референдум, на который пытается сослаться власть Нидерландов, носит исключительно рекомендательный характер.
    Президент Сената Нидерландов Анки Брокерс-Кноль приветствует премьер-министра страны Марка Рютте
    Соглашение об ассоциации с Украиной. Нидерланды: спор парламента с премьером
    08:18 24.09.2016
    18174Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна едва ли ратифицирует соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, однако члены парламента страны настаивают на конкретизации позиции и сроков решения.
    Флаги Украины и ЕС
    Парламент Нидерландов поддержал ратификацию соглашения Украина-ЕС
    18:20 19.04.2016
    4075Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Голосование в парламенте было инициировано голландской оппозицией, у которой 74 из 150 мест в ассамблее, остальные у правящей коалиции. Разница в голосовании составила всего 4 голоса.
    Королевская семья на открытии нового парламентского года в Нидерландах
    Королевская семья на открытии нового парламентского года в Нидерландах 
    09:53 16.09.2015
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    Во вторник, 15 сентября, в Нидерландах состоялась церемония открытия нового парламентского года. На торжестве присутствовали король Виллем-Александр и королева Максима.
    Флаг Нидерландов
    Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    15:28 07.07.2015
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    Верхняя палата парламента Нидерландов утвердила документ и этим завершила ратификацию соглашения местными органами власти.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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