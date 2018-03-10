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    Парламент Македонии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев
    Побоище в парламенте Македонии 
    05:30 28.04.2017
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    Демонстранты в четверг вечером проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева.
    Разблокирование захваченного демонстрантами в Македонии парламента
    Спецназ разблокировал захваченный демонстрантами парламент Македонии
    00:51 28.04.2017
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    Демонстранты проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева.
    Полицейские охраняют здание парламента Македонии. Архивное фото
    Правящая партия Македонии выиграла парламентские выборы
    00:09 13.12.2016
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    Результаты обработки 100% голосов после прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов в республике комиссия должна была обнародовать еще в 19.00 (20.00 по Киеву), но подсчет голосов затянулся.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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