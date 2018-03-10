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    Парламент Германии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Канцлер ФРГ Ангела Меркель
    Германия переживает сильнейший политический кризис - политолог
    19:55 23.11.2017
    739Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Немецкий политолог Александр Рар полагает, что на перевыборах в парламент Германии у радикалов есть шанс получить больше голосов, чем у оппозиционных партий.
    Берлин накануне парламентских выборов в Германии
    Выборы в парламент Германии пройдут в воскресенье
    06:56 24.09.2017
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    Избирательные участки откроются в 8.00 (9.00 по Киеву), завершится голосование в 18.00 (19.00 по Киеву). Примерно в это же время появятся результаты exit poll – опросов избирателей на выходе из участков.
    Парламент Германии одобрил однополые браки
    Радужный Бундестаг. Парламент Германии одобрил однополые браки 
    13:36 30.06.2017
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    Парламент Германии в пятницу, 30 июня, большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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