По данным ЦИК Болгарии, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" набрала 32,65% голосов избирателей, на втором месте с 27,20% следуют их главные соперники - Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".