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    Парламент Болгарии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Лидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов в штабквартире партии ГЕРБ
    ЦИК: проевропейская партия ГЕРБ победила на выборах в парламент Болгарии
    18:39 27.03.2017
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    По данным ЦИК Болгарии, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" набрала 32,65% голосов избирателей, на втором месте с 27,20% следуют их главные соперники - Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой.
    Лидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов (в центре) в штабквартире партии ГЕРБ
    Проевропейская партия ГЕРБ побеждает на выборах в Болгарии
    01:21 27.03.2017
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    По данным ЦИК Болгарии после подсчета 16,79% бюллетеней, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" набирает 33,18%, Болгарская социалистическая партия получает 27,45%.
    Выборы в Болгарии. Архивное фото
    "День тишины" наступил в Болгарии в преддверии парламентских выборов
    05:21 25.03.2017
    152Молдавия и Болгария: выборы президента
    В ЦИК Болгарии сообщили, что в предстоящих парламентских выборах примут участие 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет, всего зарегистрировались 4732 кандидата.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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