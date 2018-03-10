По информации источника в комитете по финансам в палате представителей США, юридический консультант Deutsche Bank подтвердил получение письма Палаты представителей 23 мая 2017 года, но не передал содержательного ответа на запрос.
Согласно документу, ограничение должно действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит "поставки летального военного оборудования правительству Сирии, а также пока российские вооруженные силы не покинут Крым".
По словам спикера Палаты представителей США Пола Райана, Россия нарушала интересы США и "очевидно старалась вмешаться в политическую систему", однако четкие доказательства вмешательства в президентские выборы отсутствуют.
Отмена устаревшего запрета на экспорт нефти поможет расти американской экономике и создать миллион рабочих мест по всей стране, заявил представитель республиканского большинства в палате представителей Стив Скелиз.
Вашингтон пристально следит за результатами достигнутого перемирия на востоке Украины, при этом, не оставляя идеи направить в Украину летальное оружие, пишут мировые СМИ. Но поможет ли Киеву полученное из-за рубежа вооружение?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".