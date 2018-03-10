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    Палата представителей США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Капитолий. Конгресс США. Архивное фото
    Палата представителей конгресса одобрила масштабные санкции против РФ
    00:50 26.07.2017
    552США - Россия: санкции преткновения
    Результаты голосования по законопроекту показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом).
    Deutsche Bank
    Deutsche Bank не ответил на запрос конгресса США о счетах Трампа - СМИ
    03:24 05.06.2017
    53Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации источника в комитете по финансам в палате представителей США, юридический консультант Deutsche Bank подтвердил получение письма Палаты представителей 23 мая 2017 года, но не передал содержательного ответа на запрос.
    Флаг США
    Палата представителей США упростила введение санкций против КНДР
    00:19 05.05.2017
    48Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Документ, внесенный главой комитета по иностранным делам палаты республиканцев Эдом Ройсом, был принят на фоне усилий администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Конгресс США запретил контракты с "Рособоронэкспортом" из-за Крыма
    01:26 09.03.2017
    119США - Россия: санкции преткновения
    Согласно документу, ограничение должно действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит "поставки летального военного оборудования правительству Сирии, а также пока российские вооруженные силы не покинут Крым".
    Пол Райан
    В Конгрессе опровергли вмешательство в выборы в США
    02:53 07.01.2017
    2857Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам спикера Палаты представителей США Пола Райана, Россия нарушала интересы США и "очевидно старалась вмешаться в политическую систему", однако четкие доказательства вмешательства в президентские выборы отсутствуют.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Палата представителей США приняла законопроект об отмене запрета на экспорт нефти
    02:27 10.10.2015
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    Отмена устаревшего запрета на экспорт нефти поможет расти американской экономике и создать миллион рабочих мест по всей стране, заявил представитель республиканского большинства в палате представителей Стив Скелиз.
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    Обзор мировых СМИ: Конгресс США поддержал отправку оружия Украине
    14:12 24.03.2015
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    Вашингтон пристально следит за результатами достигнутого перемирия на востоке Украины, при этом, не оставляя идеи направить в Украину летальное оружие, пишут мировые СМИ. Но поможет ли Киеву полученное из-за рубежа вооружение?
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    Проект о военной помощи США Украине на $1 млрд представлен в конгрессе
    05:31 11.02.2015
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    Военная помощь может включать в себя учебное снаряжение, летальное вооружение оборонительного характера, логистическую поддержку, различное оснащение и средства обеспечения.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Палата представителей США одобрила $584 млрд на военные расходы в 2015 г
    00:44 05.12.2014
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    Прежде чем оборонный бюджет станет законом, его должен одобрить сенат США, голосование ожидается на следующей неделе.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Палата представителей США объявила незаконной инициативу Обамы по иммиграции
    22:39 04.12.2014
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    Резолюция, принятая 219 голосами против 197, заявляет, что соответствующая серия указов Обамы "не имеет законной силы и юридических последствий".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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