Как сообщается в исследовании, компании с мировыми брендами, такие как Pfizer, Goldman Sachs, Dow Chemical, Chevron, Walmart, IBM и Procter and Gamble имеют более 1,6 тысячи дочерних компаний в оффшорных юрисдикциях.
Как отмечается, такой же суммой, что и наименее состоятельная половина человечества, владеют в общем 62 самых богатых человека в мире, общее состояние которых выросло за тот же период на 1,76 триллиона долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".