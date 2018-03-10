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    ОДКБ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Учения ОДКБ Нерушимое братство - 2015 в Армении
    Учения миротворческих сил ОДКБ в Армении 
    09:40 05.10.2015
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    Учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство — 2015" прошли на полигоне "Маршал Баграмян" в Армении с 30 сентября по 4 октября. Подробнее об учениях смотрите в фоторепортаже.
    Николай Бордюжа
    Генсек ОДКБ рассказал, при каких условиях в Украину направят миротворцев
    16:11 30.08.2014
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    Миротворческие силы ОДКБ готовы к любым сложным операциям, в том числе за пределами территории стран-участниц, включая Украину, но принятие решения об их использовании находится в компетенции Совета коллективной безопасности ООН.
    Николай Бордюжа
    Миротворцы ОДКБ готовы к миротворческой миссии в Украине
    12:06 29.08.2014
    288
    "Возможность применения миротворческих сил ОДКБ является прерогативой Совета коллективной безопасности организации", - сказал генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
    Николай Бордюжа
    Генсек ОДКБ призвал прекратить боевые действия в Украине
    17:23 04.06.2014
    237Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа после боестолкновений в Луганске призвал к немедленному прекращению боевых действий в Украине.
    Николай Бордюжа
    Генсек ОДКБ: ситуация в Украине влияет на Молдавию и Приднестровье
    11:11 24.04.2014
    90Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Нестабильность в Украине влияет на Молдавию и, особенно, на Приднестровье, заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
    Николай Бордюжа
    ОДКБ вновь опровергла заявления о войсках РФ на востоке Украины
    11:06 24.04.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    Ни один факт не подтверждает то, что на востоке Украины якобы действуют российские войска, заявил в четверг генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
    Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа
    ОДКБ приостанавливает диалог с НАТО из-за ситуации в Украине
    10:53 24.04.2014
    24Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Организация Договора о коллективной безопасности приостанавливает контакты с НАТО из-за ситуации в Украине, заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
    Николай Бордюжа
    Бордюжа: ОДКБ не подключена к разрешению ситуации в Украине
    16:38 23.04.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Организация Договора о коллективной безопасности не подключена к разрешению ситуации в Украине, поскольку международные организации должны дать возможность стране самой разрешить конфликт, сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
    Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа
    Глава ОДКБ: представителей "Правого сектора" пытаются "забросить" в РФ
    10:33 22.04.2014
    11Отношения Украины и России
    События в Украине грозят распространением экстремизма на страны ОДКБ: в Россию уже пытаются "забросить" представителей "Правого сектора", заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин: Совет ПА ОДКБ разделяет беспокойство РФ по кризису в Украине
    14:23 17.04.2014
    9Спецоперация на востоке Украины
    Совет ПАСЕ Организации Договора о коллективной безопасности разделяет позицию Российской Федерации, которая обеспокоена углубляющимся политическим кризисом в Украине, заявил Сергей Нарышкин.
    Николай Бордюжа
    Бордюжа: ОДКБ и НАТО не должны вмешиваться в ситуацию в Украине
    15:47 10.04.2014
    9
    ОДКБ и НАТО не должны вмешиваться в ситуацию в Украине, заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
    Николай Бордюжа
    Способы противодействия "цветным революциям" обсудят в Минске
    23:18 09.04.2014
    9
    Способы противодействия "цветным революциям" обсудят участники "круглого стола" в четверг в Минске, говорится в сообщении секретариата ОДКБ.
    Сергей Лавров
    Необходимо пресечь деятельность радикалов в Украине, считают МИД ОДКБ
    17:34 03.04.2014
    11Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Главы МИД ОДКБ считают необходимым пресечь деятельность радикалов в Украине и разоружить незаконные формирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Флаги стран-участников ОДКБ. Архивное фото
    МИД РФ: СМИД ОДКБ примет в Москве заявление по Афганистану
    09:44 02.04.2014
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    Совет министров иностранных дел ОДКБ на заседании Москве примет заявление по Афганистану, а также утвердит план консультаций по внешней политике, безопасности и обороне, говорится в сообщении МИД РФ.
    Флаг Киргизии
    Секретариат: использование сил ОДКБ в Украине невозможно
    10:48 25.03.2014
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    Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могут быть задействованы в Украине, которая не является участницей ОДКБ.
    Николай Бордюжа
    ОДБК: вовлечение НАТО к разрешению кризиса в Украине контпродуктивно
    12:48 19.03.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Попытки подключить НАТО, а также военные организации для разрешения конфликтной политической ситуации в Украине контрпродуктивны и провокационны, заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
    Сергей Лавров
    Лавров обсудил Украину с послами и представителями стран ОДКБ
    15:25 17.03.2014
    9Референдум в Крыму
    Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник в Москве с послами и полномочными представителями государств-членов ОДКБ, чтобы обсудить ситуацию в Украине.
    Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий
    Дума призывает форсировать развитие ОДКБ с учетом ситуации в Украине
    15:21 13.03.2014
    12
    "ОДКБ сегодня развивается не столь быстро, как должна бы развиваться главная, на наш взгляд, организация, которая обеспечит стабильность и безопасность в регионе", - сказал Слуцкий.
    Николай Бордюжа
    ОДКБ нашла в Украине специалистов НАТО по информационным атакам
    14:15 13.03.2014
    12Обострение ситуации в Крыму
    Организация Договора о коллективной безопасности заметила на территории Украины экспертов НАТО по информационным атакам.
    "Единая Россия" хочет через комиссию ОДКБ оценить события в Украине
    12:49 13.03.2014
    2Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Фракция "Единая Россия" хочет использовать площадку комиссий организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с тем, чтобы дать оценку событиям, происходящим в Украине.
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