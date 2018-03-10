Миротворческие силы ОДКБ готовы к любым сложным операциям, в том числе за пределами территории стран-участниц, включая Украину, но принятие решения об их использовании находится в компетенции Совета коллективной безопасности ООН.
Организация Договора о коллективной безопасности не подключена к разрешению ситуации в Украине, поскольку международные организации должны дать возможность стране самой разрешить конфликт, сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".