По условиям сделки, Oracle сертифицирует и обеспечивает поддержку своего ПО, включая популярные программы Java, Oracle Database и Oracle WebLogic Server, на платформе Windows Server Hyper-V и в облаке Windows Azure.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.