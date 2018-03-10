По словам Владимира Рубана, об отмене пропуска ему сообщили не лично, а "через компьютер". В глаза сказать не смогли, потому что тогда нужно будет вспоминать "разговоры и об Иловайске, и о Дебальцево".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.