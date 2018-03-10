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    Офицерский корпус (организация)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    Рубан отреагировал на отмену его пропуска в зону АТО
    20:48 27.02.2017
    2651Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    По словам Владимира Рубана, об отмене пропуска ему сообщили не лично, а "через компьютер". В глаза сказать не смогли, потому что тогда нужно будет вспоминать "разговоры и об Иловайске, и о Дебальцево".
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    Руководство ДНР добилось, чтобы у руля государства не было олигархов - Рубан
    23:41 21.09.2015
    457Немирное перемирие на Донбассе.
    Руководство ДНР добилось, чтобы у руля государства не было олигархов, убежали все олигархи, заявил руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    Рубан: освобожденных пленных как скот сгрузили
    11:15 06.02.2015
    1589Ситуация в зоне АТО.
    По его словам, когда обмен проводит "Офицерский корпус", власти Днепропетровска предоставляют любой транспорт, в том числе вертолеты.
    Владимир Рубан
    Рубан: под завалами донецкого аэропорта могут находиться живые силовики
    22:54 25.01.2015
    828Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Разбор завалов осложняется тем, что в руинах нового терминала везде расставлены "растяжки".
    Ополченцы в районе аэропорта Донецка. Архивное фото
    Ополченцы выдали тела шести погибших в аэропорту силовивков
    02:46 23.01.2015
    1035Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    По словам руководителя центра по обмену пленными "Офицерский корпус" Владимира Рубана, это не обмен телами, о котором договаривались ранее.
    Обмен пленными между ополченцами и силовиками состоялся в пригороде Донецка
    Ополченцы удерживают еще около 500 пленных - "Офицерский корпус"
    15:39 27.12.2014
    648Мир в Донбассе. Попытка №2
    В пятницу, 26 декабря, в 35 километрах севернее Донецка ополченцы передали 145 пленных, а украинские силовики - 222.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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