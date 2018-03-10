наверх
10.03.201815:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Офицерский корпус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Одно из захоронений на Донбассе. Архивное фото
    Захоронение погибших силовиков обнаружено в Луганской области
    07:47 28.11.2014
    1528Блокада Донбасса
    Сотрудница организации "Офицерский корпус" Алла Борисенко сообщила, что ополченцы нашли и сообщили о захоронении двух служащих 24-й механизированной бригады.
    Владимир Рубан, доставка гуманитарной помощи на Донбасс Офицерским корпусом
    Донецк, Горловка, Снежное, Луганск. Обмен военнопленных на гуманитарку
    19:53 17.10.2014
    3650Восток Украины: обмен пленными
    Недавно "Офицерский корпус" доставил гуманитарные грузы в Горловку и Снежное Донецкой области. Грузы предназначены и для украинских пленных, и для населения, которое переживает гуманитарную катастрофу в зоне проведения антитеррористической операции.
    Офицерский корпус
    "Офицерский корпус" способен разрешить конфликт на Донбассе
    09:15 15.10.2014
    7266"Режим тишины" на Донбассе.
    Донбасс хочет мира, но война пока продолжается. Бои идут, хотя с меньшей интенсивностью, а люди продолжают гибнуть, в том числе и мирные граждане, - от артобстрелов.
    Ситуация в Донецке, Архивное фото
    Колонна "Офицерского корпуса" 9 октября дважды попала под обстрел
    19:12 13.10.2014
    215"Режим тишины" на Донбассе.
    Первый раз колонна и сопровождение "ДНР" была обстрелена возле въезда на блокпост Донецка, предположительно, стрелял снайпер. Второй раз при подъезде к Горловке по колонне был открыт огонь из автоматического оружия.
    Пленные украинские военные. Архивное фото
    "Офицерский корпус" доставил в Днепропетровск освобожденных из плена солдат
    16:09 12.10.2014
    748Восток Украины: обмен пленными
    На текущей неделе организация также доставила две партии гуманитарных грузов в Горловку и Снежное Донецкой области.
    Пленные украинские военные в Донецке
    Освобождены еще семеро силовиков, их везут в Днепропетровск
    20:35 27.09.2014
    342Восток Украины: обмен пленными
    Предположительно, очередной обмен пленными может состоятся в воскресенье, 28 сентября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги