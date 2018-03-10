Недавно "Офицерский корпус" доставил гуманитарные грузы в Горловку и Снежное Донецкой области. Грузы предназначены и для украинских пленных, и для населения, которое переживает гуманитарную катастрофу в зоне проведения антитеррористической операции.
Первый раз колонна и сопровождение "ДНР" была обстрелена возле въезда на блокпост Донецка, предположительно, стрелял снайпер. Второй раз при подъезде к Горловке по колонне был открыт огонь из автоматического оружия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".