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    Одесская областная прокуратура

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    По информации руководителя пресс-службы Одесской областной прокуратуры Инны Вербы, за несколько дней восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных дел, были освобождены из-под стражи в зале суда.
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    Митинг в Одессе,16 февраля 2015
    В Одессе заблокировали областную прокуратуру
    13:17 16.02.2015
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