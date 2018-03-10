По информации руководителя пресс-службы Одесской областной прокуратуры Инны Вербы, за несколько дней восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных дел, были освобождены из-под стражи в зале суда.
Замгенпрокурора Сакварелидзе может возглавить прокуратуру Одесской области. Финансовые потоки в области очень большие и коррупционная составляющая тоже, поэтому собственных сил губернатору не хватает, считает политолог Антон Круть.
Прокуроров во время акции охраняют сотни милиционеров и представители "Самообороны". В данный момент под стенами областной прокуратуры на Пушкинской собрали несколько сотен милиционеров, которые охраняют здание.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".