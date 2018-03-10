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    Общероссийский народный фронт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Компьютер
    В ОНФ РФ призывают госкомпании переводить сайты на российские серверы
    17:26 25.12.2014
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    Госдума в середине декабря приняла закон о размещении официальных сайтов госорганов исключительно на серверах в России с 1 июля 2015 года.
    Путин: закупки должны быть ориентированы на российские товары. Видео
    Путин: закупки должны быть ориентированы на российские товары 
    03:42 19.11.2014
    122Новые санкции в отношении России.
    Закупки не только крупных компаний с госучастием, но и малого и среднего бизнеса должны быть ориентированы на отечественного производителя, заявил президент России Владимир Путин на "Форуме действий" Общероссийского народного фронта.
    Ситуация в Донецке
    Депутат РФ: поток беженцев из Украины в Россию будет только расти
    20:56 04.06.2014
    254Отношения Украины и России
    В ближайшее время поток беженцев из Украины в РФ будет только увеличиваться, считает первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей, член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) депутат Михаил Старшинов.
    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014
    ОНФ: слова МВД о причинах гибели людей в Одессе циничны
    09:19 04.05.2014
    10Столкновения в Одессе
    Заявление МВД Украины о том, что Дом профсоюзов в Одессе подожгли активисты, которые заняли здание, запредельны по степени цинизма, считает член Центрального штаба ОНФ РФ Михаил Старшинов.
    Работа пенсионного фонда в Крыму
    ОНФ в Крыму будет контролировать соцсферу и бороться с коррупцией
    16:49 10.04.2014
    20Присоединение Крыма к РФ
    Общероссийский народный фронт в Крыму и Севастополе будет следить за устройством социальной сферы новых регионов и вести антикоррупционный мониторинг.
    Общероссийский народный фронт. Архивное фото
    В Крыму и Севастополе открылись отделения ОНФ
    12:48 05.04.2014
    18Присоединение Крыма к РФ
    Отделения "Общероссийского народного фронта" открылись в Крыму и Севастополе, сообщил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.
    Конференция Общероссийского народного фронта в Крыму
    ОНФ создал реготделение в Крыму
    21:01 02.04.2014
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    Региональное отделение Общероссийского народного фронта создано в Крыму. На учредительной конференции был, в частности, избран региональный штаб ОНФ, сопредседателями которого стали Аксенов, Константинов и Казаков.
    Члены координационного совета ОНФ
    ОНФ поддержал создание отделений движения в Крыму и Севастополе
    20:50 31.03.2014
    12Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) единогласно поддержал создание региональных отделений движения в двух новых регионах РФ - Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба Народного фронта.
    Общероссийский народный фронт откроет в Крыму два отделения
    17:20 21.03.2014
    35Присоединение Крыма к РФ
    "Мы планируем открыть региональные отделения в Крыму и Севастополе", - сказали в ОНФ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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