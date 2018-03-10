Закупки не только крупных компаний с госучастием, но и малого и среднего бизнеса должны быть ориентированы на отечественного производителя, заявил президент России Владимир Путин на "Форуме действий" Общероссийского народного фронта.
В ближайшее время поток беженцев из Украины в РФ будет только увеличиваться, считает первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей, член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) депутат Михаил Старшинов.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта создано в Крыму. На учредительной конференции был, в частности, избран региональный штаб ОНФ, сопредседателями которого стали Аксенов, Константинов и Казаков.
Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) единогласно поддержал создание региональных отделений движения в двух новых регионах РФ - Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба Народного фронта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".