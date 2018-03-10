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    Объединенная система ПВО СНГ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Сетка. ПВО
    В Белоруссии обсудят развитие системы ПВО СНГ
    10:08 16.04.2013
    15
    Заседание Координационного комитета стран-участников СНГ по вопросам противовоздушной обороны откроется во вторник в белорусском Бресте, сообщил представитель Минобороны России.
    Сетка. ПВО
    Россия и Казахстан подписали соглашение о создании единой системы ПВО
    09:09 30.01.2013
    51
    Министры обороны Казахстана и России Адильбек Джаксыбеков и Сергей Шойгу подписали соглашение о создании единой региональной системы противовоздушной обороны.
    Оружие
    Более 500 млн руб выделят на развитие объединенной системы ПВО СНГ
    12:36 11.12.2012
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    Более 500 миллионов рублей будет выделено в следующем году на развитие объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, заявил во вторник журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
    Сетка. ПВО
    Замминистра обороны РФ возглавил координационный комитет ПВО СНГ
    17:30 05.12.2012
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    Совет глав государств СНГ назначил замминистра обороны России генерал-полковника Олега Остапенко председателем координационного комитета по вопросам ПВО.
    Учения войск ПВО
    ПВО СНГ на учениях отработают применение техники при угоне самолета
    07:32 28.11.2012
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    Масштабная тренировка органов управления и дежурных сил объединенной системы ПВО СНГ началась в среду в Подмосковье, будет отрабатываться применение техники при угоне самолета.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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