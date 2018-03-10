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Тег
Объединенная система ПВО СНГ
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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В Белоруссии обсудят развитие системы ПВО СНГ
10:08 16.04.2013
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Заседание Координационного комитета стран-участников СНГ по вопросам противовоздушной обороны откроется во вторник в белорусском Бресте, сообщил представитель Минобороны России.
Россия и Казахстан подписали соглашение о создании единой системы ПВО
09:09 30.01.2013
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Министры обороны Казахстана и России Адильбек Джаксыбеков и Сергей Шойгу подписали соглашение о создании единой региональной системы противовоздушной обороны.
Более 500 млн руб выделят на развитие объединенной системы ПВО СНГ
12:36 11.12.2012
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Более 500 миллионов рублей будет выделено в следующем году на развитие объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, заявил во вторник журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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17:30 05.12.2012
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Совет глав государств СНГ назначил замминистра обороны России генерал-полковника Олега Остапенко председателем координационного комитета по вопросам ПВО.
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07:32 28.11.2012
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15:17 09.03.2018
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06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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