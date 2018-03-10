На вопрос журналиста, почему польские националисты увидели в украинской группе "бандеровский образ", лидер коллектива предположил, что, возможно, они где-то увидели его фотографию "возле Степана Бандеры".
Фронтмен фолк-группы OT VINTA Юрий Журавель сообщил, что группе было отказано во въезде в Польшу, хотя их пригласили именно польские организаторы фестиваля. При этом украинцев продержали на границе около 9 часов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".