Директор "Сербиягаза" считает, что если бы сейчас на дворе стоял 2019 год и Россия остановила подачу газа через территорию Украины, то юго-восточная Европа замёрзла бы точно так же, как Болгария в 2009 году.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.