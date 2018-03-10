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    Новороссия (пресс-центр)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Газета Новороссия
    Четыре жителя Кривого Рога получили сроки за раздачу газеты "Новороссия"
    12:13 03.09.2015
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    Суд нaзнaчил троим мужчинам и одной женщине нaкaзaниe в видe пяти и пяти c пoлoвинoй лeт лишeния cвoбoды. Сaми пoдcудимыe cвoю вину нe пpизнaют. Издaниe oбвиняeмыe пoлучaли пo пoчтe.
    Газета Новороссия
    Хмельницкий суд вынес приговоры за распространение газеты "Новороссия"
    17:35 05.03.2015
    356Донбасс - мир?
    Оперативники Службы безопасности Украины задержали злоумышленников во время получения очередного тиража агиток "Новороссия", который поступил из Донбасса.
    Ситуация в Луганске
    Власти "ЛНР" ускорят выдачу социальных карт, необходимых для получения пенсий
    17:54 09.12.2014
    795Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    В "ЛНР" сообщили, что социальная карта нужна для получения пенсий, она также гарантирует бесплатное обслуживание в медучреджениях.
    Флаг ЛНР
    "ЛНР" запустит собственную банковскую систему
    15:34 08.12.2014
    262Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    В пресс-центре "Новороссия" сообщили, что в "ЛНР" планируют запустить собственную банковскую систему сразу после нового года.
    Уголь
    "Макеевуголь" планирует добыть в декабре 130 тыс тонн угля
    17:38 28.11.2014
    193Блокада Донбасса
    Такой план добычи предприятие согласовало с министерством топлива и энергетики "ДНР" двумя днями ранее.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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