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Тег
Новороссия (пресс-центр)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Четыре жителя Кривого Рога получили сроки за раздачу газеты "Новороссия"
12:13 03.09.2015
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Суд нaзнaчил троим мужчинам и одной женщине нaкaзaниe в видe пяти и пяти c пoлoвинoй лeт лишeния cвoбoды. Сaми пoдcудимыe cвoю вину нe пpизнaют. Издaниe oбвиняeмыe пoлучaли пo пoчтe.
Хмельницкий суд вынес приговоры за распространение газеты "Новороссия"
17:35 05.03.2015
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Донбасс - мир?
Оперативники Службы безопасности Украины задержали злоумышленников во время получения очередного тиража агиток "Новороссия", который поступил из Донбасса.
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17:54 09.12.2014
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Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
В "ЛНР" сообщили, что социальная карта нужна для получения пенсий, она также гарантирует бесплатное обслуживание в медучреджениях.
"ЛНР" запустит собственную банковскую систему
15:34 08.12.2014
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Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
В пресс-центре "Новороссия" сообщили, что в "ЛНР" планируют запустить собственную банковскую систему сразу после нового года.
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17:38 28.11.2014
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Блокада Донбасса
Такой план добычи предприятие согласовало с министерством топлива и энергетики "ДНР" двумя днями ранее.
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16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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