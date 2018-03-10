Происходящее на востоке Украины вызывает все больше вопросов. Например, кому выгодна война? Также журналисты иностранных СМИ вспомнили, что ранее популярное слово "Новороссия" практически исчезло из употребления.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.