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    Новороссия

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Социальная сеть Вконтакте
    Мужчину в Киеве осудили за репост призыва воевать за Новороссию
    17:16 11.10.2017
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    Сообщается, что 15 апреля 2014 обвиняемый в социальной сети ВКонтакте с помощью телефона поделился сообщением о Новороссии.
    Олег Царев. Архивное фото
    Царев объявил о закрытии "Новороссии"
    09:21 21.05.2015
    3542Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно данным председателя "Новороссии" Олега Царева, все структуры проекта прекращают свою работу. Эту информацию подтверждает и главный сайт проекта, на котором размещено сообщение.
    Флаг Новороссии
    Флаг "Новороссии" попытались установить на мосту в Херсоне - МВД
    15:45 06.04.2015
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    По данным милиции, в ночь на понедельник сотрудники батальона патрульной службы на мосту через пути возле железнодорожного вокзала обнаружили группу лиц, которые пытались установить флаг "Новороссии".
    Служба безопасности Украины СБУ
    СБУ задержала оператора телеканала "Новороссия ТВ"
    11:05 15.03.2015
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    Как сообщает СБУ, "сотрудники Службы безопасности Украины задержали оператора телеканала "Новороссия ТВ", который занимается пропагандой терроризма и ведет антиукраинскую политику".
    Ополчение готовится к обороне
    Обзор мировых СМИ: проект "Новороссия" не состоялся
    14:52 28.01.2015
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    Происходящее на востоке Украины вызывает все больше вопросов. Например, кому выгодна война? Также журналисты иностранных СМИ вспомнили, что ранее популярное слово "Новороссия" практически исчезло из употребления.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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