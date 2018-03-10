Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,29% и составил 15666,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,33% - до 1867,61 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,44% и составил 4506,49 пункта.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.