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Представитель общественной организации "Никто кроме нас" Юрий Слинявчук в эфире "ГС" опроверг обвинения против лидера организации Александра Ковалева в том, что он помогал бойцам "Беркута" избавиться от оружия и выйти из Киева после трагедии на Майдане.