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    Наше Радио (радиостанция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Телевизор, архивное фото
    Нацсовет назначил внеплановые проверки 11 телеканалов и трех радиостанции
    12:29 20.02.2015
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    Проверки назначены телеканалам "НЛО", "Индиго tv", "ТЕТ", "НТН", "2+2", "Новый канал", "К1", "ПИКСЕЛЬ ТВ", "Энтер-фильм", "МЕГА", "К2"; и радиостанциям "Ретро ФМ", "Наше радио", "Авторадио".
    Радиоведущий Сергей Галибин
    Известный радиоведущий Сергей Галибин умер в больнице
    13:47 17.02.2015
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    Накануне Сергей Галибин попал в больницу с инсультом и находился в глубокой коме. Во вторник, 17 февраля, о его смерти сообщил радиоведущий Анатолий Анатолич на своей странице в Facebook.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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