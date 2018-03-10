Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 38 парламентариев.
Киевская сторона выжидала до последнего момента, вроде как начали отводить войска, но в то же время Порошенко заявил, что готов вернуть это все обратно, поэтому на сегодняшний момент в ЛНР наблюдают невыполнение обязательств, заявил председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".