наверх
10.03.201818:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Народный совет ЛНР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Заседание Народного совета ЛНР в Луганске
    Как в ЛНР меняли главу республики 
    02:08 26.11.2017
    1514
    Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 38 парламентариев.
    На Донбассе ВСУ продолжают отвод тяжелых вооружений
    Украина не выполняет обязательств по отводу вооружений - ЛНР
    17:18 03.03.2015
    232Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Киевская сторона выжидала до последнего момента, вроде как начали отводить войска, но в то же время Порошенко заявил, что готов вернуть это все обратно, поэтому на сегодняшний момент в ЛНР наблюдают невыполнение обязательств, заявил председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин.
    Флаг самопровозглашенной Луганской республики
    Власти ЛНР намерены создать судебную систему - спикер парламента
    18:08 27.02.2015
    520
    Председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин сообщил, что для для полноценной работы по обеспечению охраны правопорядка нужны еще и суды.
    Ополчение Луганска готовится к обороне
    Парламент "ЛНР" принял временную конституцию
    18:53 22.12.2014
    878Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    В тексте документа говорится, что "ЛНР" является демократическим, правовым, социальным государством, а его территория является единой и неделимой.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги

    Персоны