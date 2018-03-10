Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире Голоса Столицы прокомментировал, насколько тонка грань между политикой и бизнесом, а также почему Дмитрий Фирташ теряет свое влияние.
Нацполиция расследует два криминальных производства, напрямую связанных с Фирташем: касающееся группы компаний Ostсhem по поводу нанесения убытков государству в сумме 5,742 млрд грн и о невозвращении кредита рефинансирования банку "Надра".
Как сообщает телеканал "Украина", в Киеве в "Надра Банке" предлагают снять деньги только в кассе или в банкомате центрального отделения, но выдают в руки лишь по 300 гривен. Пока что официальных комментариев банка нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".