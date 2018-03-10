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    Надра Банк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Дмитрий Фирташ
    Кто нам мешает, тот нам поможет. О Порошенко – политическом проекте Фирташа
    14:42 25.09.2016
    7597Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире Голоса Столицы прокомментировал, насколько тонка грань между политикой и бизнесом, а также почему Дмитрий Фирташ теряет свое влияние.
    Дмитрий Фирташ
    Аваков напомнил об уголовном деле против Фирташа в связи с банком "Надра"
    03:48 20.12.2015
    308Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Нацполиция расследует два криминальных производства, напрямую связанных с Фирташем: касающееся группы компаний Ostсhem по поводу нанесения убытков государству в сумме 5,742 млрд грн и о невозвращении кредита рефинансирования банку "Надра".
    Банк Надра
    НБУ ликвидирует банк "Надра"
    11:28 05.06.2015
    565Украина - шаг до дефолта
    Как сообщает пресс-служба регулятора, с февраля вкладчикам банка "Надра" было выплачено 2 млрд грн, еще 1,8 млрд грн запланировано выплатить вкладчикам в ближайшее время.
    Отделение Надра банка
    Суд обязал банк "Надра" выплатить ГИУ более 200 млн гривен
    10:56 13.03.2015
    470Ситуация в экономике Украины
    Соответствующее решение о взыскании с банка "Надра" 228,14 млн грн процентов по кредитному договору в пользу Государственного ипотечного учреждения вынесено 12 марта.
    Отделение Надра банка
    Вкладчикам банка "Надра" выплатят 3,82 млрд грн
    17:11 16.02.2015
    404Ситуация в экономике Украины
    Фонд гарантирования вкладов обещает выплатить вкладчикам банка "Надра" три миллиарда 829 миллионов гривен. Временная администрация уже ищет потенциальных инвесторов для продажи активов.
    Отделение Надра банка
    "Надра Банк" признан неплатежеспособным - НБУ
    11:58 06.02.2015
    753Ситуация в экономике Украины
    Один из крупнейших украинских банков признан неплатежеспособным и в нем введена временная администрация. Свои вклады в полном объеме получат 99% вкладчиков.
    Гривны
    "Надра Банк" ограничил выдачу наличных - СМИ
    20:53 04.02.2015
    3918Ситуация в экономике Украины
    Как сообщает телеканал "Украина", в Киеве в "Надра Банке" предлагают снять деньги только в кассе или в банкомате центрального отделения, но выдают в руки лишь по 300 гривен. Пока что официальных комментариев банка нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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