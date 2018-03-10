Белорусский рубль в пятницу был деноминирован - на новых платежных знаках стало на четыре нуля меньше. Также впервые с советских времен в Белоруссии в обращение введены не только бумажные купюры, но и металлические монеты.
По словам зампредседателя правления Национального банка Белоруссии Сергея Дубкова, РФ, Белоруссия и Казахстан на уровне Центробанков обсуждают возможность создания своего аналога международной межбанковской системы обмена информацией SWIFT.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".