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    Национальный банк Белоруссии

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Белоруссия провела деноминацию валюты
    Деноминация белорусской валюты 
    03:38 03.07.2016
    1395
    Белорусский рубль в пятницу был деноминирован - на новых платежных знаках стало на четыре нуля меньше. Также впервые с советских времен в Белоруссии в обращение введены не только бумажные купюры, но и металлические монеты.
    Новые белорусские рубли
    Новые белорусские рубли 
    03:59 11.11.2015
    1305
    Как сообщается, банкноты образцы 2000 года будут заменены на банкноты 2009 года: за 10 тысяч белорусских рублей старого образца можно будет получить один рубль нового образца.
    Митинг финансового Майдана под Национальным банком Украины
    В Белоруссии отозвали лицензию у "Дельта Банка"
    10:09 18.03.2015
    734
    Национальный банк Белоруссии отозвал лицензию у местной "дочки" "Дельта банка". Решение принято с учетом информации от временной администрации о невыполнении лицензионных требований.
    Доллары. Архивное фото
    Нацбанк Белоруссии на 10% снижает комиссию при покупке валюты юрлицами
    13:39 05.01.2015
    69
    Размер комиссионного сбора при покупке населением иностранной валюты с 6 января 2015 года будет снижен до 10%.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Лукашенко пригрозил жесткими мерами в случае проблем с валютой
    14:30 30.12.2014
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    Не дай бог это повторится и меры в отношении вас будут приняты самые жесткие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
    Дом Правительства. Республика Беларусь
    Экс-премьер Белоруссии возглавит верхнюю палату парламента - СМИ
    22:59 27.12.2014
    38
    Лукашенко в субботу сменил премьер-министра, главу Нацбанка, руководство своей администрации, ряда ключевых министерств, некоторых регионов и крупных промышленных предприятий страны.
    Флаг Белоруссии
    Нацбанк Белоруссии получил валюту для пополнения обменников
    22:40 26.12.2014
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    По словам Надежды Ермаковой, в основном спросом пользуются доллары, на евро спрос меньше. Вместе с тем, на 29 декабря было заказано еще около 200 миллионов долларов.
    Дом Правительства. Республика Беларусь
    Белорусский кабмин планирует заработать $460 млн на сборе за покупку валюты
    21:25 21.12.2014
    98
    В конце минувшей недели правительство и Нацбанк Белоруссии приняли решения по недопущению развития негативных тенденций на финансовом рынке, рассчитанные до 1 февраля будущего года.
    Флаг Белоруссии
    В Белоруссии ввели 30-процентный сбор при покупке валюты
    17:28 19.12.2014
    237Падение гривны и рубля
    Как отметили в пресс-службе Нацбанка, уплаченные средства пойдут в бюджет, а подходы к курсообразованию на внутреннем валютном рынке останутся неизменными.
    Заседание глав государств стран-участниц Таможенного союза
    Страны Таможенного союза обсуждают возможность создания аналога SWIFT
    16:08 23.10.2014
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    По словам зампредседателя правления Национального банка Белоруссии Сергея Дубкова, РФ, Белоруссия и Казахстан на уровне Центробанков обсуждают возможность создания своего аналога международной межбанковской системы обмена информацией SWIFT.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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