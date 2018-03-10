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    Национальный антикоррупционный комитет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Антикоррупционная прокуратура начала работать в Украине
    05:55 01.12.2015
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    В понедельник генпрокурор назначил на эту должность бывшего первого зампрокурора Крыма Назара Холодницкого. Новый глава антикоррупционной прокуратуры самостоятельно определит количество прокуроров в новом органе.
    Наручники
    В Москве по подозрению в подготовке теракта задержаны трое граждан
    23:48 11.10.2015
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    Как сообщили российские правоохранители, в центре Москвы задержали группу лиц, причастных к подготовке террористического акта в столице, обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.
    Сытник показал офис антикоррупционного бюро
    Хорошее резюме это не главное для детектива антикоррупционного бюро – эксперт
    19:25 26.08.2015
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    По словам Виталия Шабунина, 70 детективов, которые были отобраны в Национальное антикоррупционное бюро, имели ранее реальные результаты работы и на самом деле были лучшими.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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