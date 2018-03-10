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    Национальное собрание Белоруссии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Парламентские выборы в Беларуси. Инфографика
    Выборы в парламент Беларуси в цифрах 
    12:42 12.09.2016
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    Главной новостью прошедших в Беларуси парламентских выборов стало то, что впервые за последние 12 лет в белорусском законодательном органе будут два представителя оппозиции — обе женщины.
    Парламентские выборы в Белоруссии
    В новом белорусском парламенте будет представлена оппозиция
    02:58 12.09.2016
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    Помимо избранного представителя оппозиции - члена Объединенной гражданской партии Анны Конопацкой, в парламент также прошла заместитель председателя относящегося к белорусской оппозиции "Общества белорусского языка" Елена Анисим.
    Парламентские выборы в Белоруссии
    Более 74% избирателей пришли на избирательные участки в Белоруссии
    23:13 11.09.2016
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    По информации ЦИК, итоговая явка избирателей составила 74,32%. Самыми активными на выборах оказались жители Могилевской области - 80,9%. Самыми пассивными оказались избиратели Минска - здесь проголосовали 61,11% избирателей.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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