Помимо избранного представителя оппозиции - члена Объединенной гражданской партии Анны Конопацкой, в парламент также прошла заместитель председателя относящегося к белорусской оппозиции "Общества белорусского языка" Елена Анисим.
По информации ЦИК, итоговая явка избирателей составила 74,32%. Самыми активными на выборах оказались жители Могилевской области - 80,9%. Самыми пассивными оказались избиратели Минска - здесь проголосовали 61,11% избирателей.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".