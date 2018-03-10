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    Национальное агентство по предотвращению коррупции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Заседание комиссии по избранию членов НАПК
    НАПК планирует запустить е-декларирование в намеченные сроки
    15:48 13.08.2016
    101Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак добавила, что система электронного декларирования не заработает, пока не получит аттестат от Госспецсвязи.
    Наталья Корчак
    Главой Антикоррупционного нацагентства оказалась преподаватель Яценюка
    17:17 28.03.2016
    1070Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По информации СМИ, новоизбранный глава Национального агентства по предотвращению коррупции, Наталия Корчак ранее преподавала на юрфаке Черновицкого университета и учила нынешнего премьера Арсения Яценюка.
    Заседание комиссии по избранию членов НАПК
    Порошенко не смог повлиять на избрание членов НАПК, заседание перенесли
    02:34 16.03.2016
    207Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Петр Порошенко встретился с комиссией и призвал их до утра утвердить двоих членов НАПК. Он отметил, что процессы, которые происходят в Евросоюзе, создают огромный риск, что Украина не получит безвизовый режим.
    Петр Порошенко. Видео
    Порошенко поручил до утра избрать членов НАПК 
    00:59 16.03.2016
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    Как сообщается, глава государства призвал их проголосовать и назначить двух членов НАПК, "поскольку это остается последним невыполненным требованием для введения Европейским Союзом безвизового режима".
    Наручники. Архивное фото
    Леменов: существует противодействие с запуском антикоррупционных органов
    15:09 25.02.2016
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    Эксперт антикоррупционной группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов заявил, что создание Национального агентства по поиску коррупционных активов откладывается благодаря усилиям "определенных сил".
    Виктор Чумак в зале Верховной Рады
    Нардеп Чумак отказал Яценюку в просьбе вернуться в НАПК
    15:23 24.02.2016
    860Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Депутат Виктор Чумак не захотел возвращаться в состав Национального агентства по предотвращению коррупции, создание которого является одним из пунктов для получения Украиной безвизового режима с ЕС.
    Ян Томбинский
    Томбинский не видит у руководства Украины стремления к борьбе с коррупцией
    02:59 20.02.2016
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    Как заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Тобминский, из-за отсутствия политической воли в Украине до сих пор не создано Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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