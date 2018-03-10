По информации СМИ, новоизбранный глава Национального агентства по предотвращению коррупции, Наталия Корчак ранее преподавала на юрфаке Черновицкого университета и учила нынешнего премьера Арсения Яценюка.
Петр Порошенко встретился с комиссией и призвал их до утра утвердить двоих членов НАПК. Он отметил, что процессы, которые происходят в Евросоюзе, создают огромный риск, что Украина не получит безвизовый режим.
Как сообщается, глава государства призвал их проголосовать и назначить двух членов НАПК, "поскольку это остается последним невыполненным требованием для введения Европейским Союзом безвизового режима".
Эксперт антикоррупционной группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов заявил, что создание Национального агентства по поиску коррупционных активов откладывается благодаря усилиям "определенных сил".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".