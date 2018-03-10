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    Национальная разведка США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги США и Украины
    Нацразведка США заявила о высокой вероятности досрочных выборов в Украине
    05:27 14.02.2018
    2960Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    В докладе директора Нацразведки США отмечается, что "Украина остается под угрозой внутренних потрясений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева".
    Компьютер. Архивное фото
    Разведка США не нашла свидетельств связей штаба Трампа с Россией - ТВ
    05:52 24.01.2017
    589США - Россия: санкции преткновения
    По информации американских СМИ, следователи пытаются выяснить, координировалась ли команда Трампа с русскими до и после выборов. Однако на данный момент, как утверждают источники, они не нашли подтверждения каких-либо нарушений.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп определился с кандидатурой на пост директора национальной разведки
    22:33 05.01.2017
    567Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Согласно решению избранного президента США Дональда Трампа, директором национальной разведки станет 73-летний бывший сенатор от штата Индиана Дэниела Коутс.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Флаги США и Украины
    Нацразведка США заявила о высокой вероятности досрочных выборов в Украине
    05:27 14.02.2018
    2960
    В докладе директора Нацразведки США отмечается, что "Украина остается под угрозой внутренних потрясений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева".
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