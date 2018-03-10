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По словам подполковника полиции Виньу Тиамража, всего произошло два взрыва. Первый был зафиксирован на парковке за зданием гостиницы Southern Hotel. Второй взрыв произошел в фургоне, припаркованном у входа в гостиницу. В результате погиб один человек.