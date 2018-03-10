По словам подполковника полиции Виньу Тиамража, всего произошло два взрыва. Первый был зафиксирован на парковке за зданием гостиницы Southern Hotel. Второй взрыв произошел в фургоне, припаркованном у входа в гостиницу. В результате погиб один человек.
Результат анализов ДНК с мест взрывов показал, что в сборке большинства взрывных устройств, сработавших в четверг и пятницу, участвовал один и тот же человек – подрывник из группы исламских боевиков-сепаратистов из провинции Паттани.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".