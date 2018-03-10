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    Национальная полиция Таиланда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Теракты в Таиланде. Архивное фото
    Все пострадавшие при взрыве в Таиланде являются гражданами страны
    04:14 24.08.2016
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    По словам подполковника полиции Виньу Тиамража, всего произошло два взрыва. Первый был зафиксирован на парковке за зданием гостиницы Southern Hotel. Второй взрыв произошел в фургоне, припаркованном у входа в гостиницу. В результате погиб один человек.
    Теракты в Таиланде
    Расследование взрывов на курортах Таиланда "почти закончено" - полиция
    06:44 17.08.2016
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    Результат анализов ДНК с мест взрывов показал, что в сборке большинства взрывных устройств, сработавших в четверг и пятницу, участвовал один и тот же человек – подрывник из группы исламских боевиков-сепаратистов из провинции Паттани.
    Теракты в Таиланде
    Взрывы на курортах Таиланда - работа местных террористов
    15:46 12.08.2016
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    Серия взрывов и поджогов произошла в четверг и пятницу в курортных зонах на юге Таиланда. Власти считают, что атаки не связаны с международным терроризмом и являются делом рук местных злоумышленников.
    Таиланд. Скорая помощь
    Не менее 17 школьниц погибли при пожаре в общежитии в Таиланде
    05:17 23.05.2016
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    По информации представителя полиции Таиланда Прайада Сингсина, семнадцать девочек погибли, две числятся пропавшими, пять получили ранения в результате пожара в общежитии.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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