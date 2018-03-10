наверх
10.03.201819:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Лицензию Украинской биржи аннулировали из-за российских акционеров
    04:47 18.11.2015
    908
    Решение принято по требованиям закона, согласно которым основанием для аннулирования лицензии является подтверждение факта контроля над деятельностью лицензиата лиц других государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.
    Украина и Россия
    Финансовые санкции против РФ начнут работать с 17 ноября - Нацкомиссия
    19:01 10.11.2015
    1999Новые санкции в отношении России.
    С 17 ноября 2015 года, после официального опубликования, решения регулятора начнет применять соответствующие санкции, сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам Украины.
    Часы на здании Национального банка Украины
    Порошенко создает Нацбанку дополнительные проблемы - эксперт
    22:03 22.07.2015
    712Украина, экономика, катастрофа
    Петр Порошенко предложил ликвидировать Национальную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку. Однако эксперты уверены в том, что наделить полномочиями данной комиссии НБУ невозможно.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги