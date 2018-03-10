Решение принято по требованиям закона, согласно которым основанием для аннулирования лицензии является подтверждение факта контроля над деятельностью лицензиата лиц других государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.
Петр Порошенко предложил ликвидировать Национальную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку. Однако эксперты уверены в том, что наделить полномочиями данной комиссии НБУ невозможно.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".