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    Национальная академия внутренних дел Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Влюбленный милиционер: выпускник академии МВД сделал предложение на плацу
    "Влюбленный милиционер": выпускник академии МВД сделал предложение на плацу 
    23:57 26.06.2015
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    Выпускник Национальной академии внутренних дел предложил руку и сердце своей девушке непосредственно на плацу во время торжественной церемонии в присутствии своих товарищей и командиров.
    Аваков и Яценюк в Национальной академии внутренних дел
    Аваков — Яценюку: мы вас сразу в участок 
    17:41 07.05.2015
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    Во время посещения Национальной академии внутренних дел министр внутренних дел объяснил курсантам, что они должны делать, устанавливая личность правонарушителей.
    Яценюк и Згуладзе общаются с полицейским из США, который обучал тренеров Национальной академии МВД
    Яценюк и Аваков в Национальной академии МВД 
    16:25 06.05.2015
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    Главы правительства и МВД пообщались с курсантами академии внутренних дел, которые проходят подготовку перед началом работы в патрульной службе.
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    Курсант Академии внутренних дел покончил с собой в Киеве
    14:27 02.03.2015
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    Как сообщили в пресс-службе милиции Дарницкого района столицы, курсанта Академии внутренних дел нашли повешенным в аудитории, уголовное производство начато по ст. "самоубийство".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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