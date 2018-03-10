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По данным СМИ, исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривен, а Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривен.