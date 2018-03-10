По данным СМИ, исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривен, а Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривен.
Нацбанк опубликовал список признаков мнимых сделок, которые используются в качестве основания для приобретения валюты. В этом перечне, среди прочего, сделки по продаже нерезидентом ценных и низколиквидных бумаг украинских эмитентов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".