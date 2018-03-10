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    Национальный банк Удмуртии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Национальный банк Украины
    Членам правления НБУ существенно подняли зарплаты - СМИ
    05:24 18.10.2017
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    По данным СМИ, исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривен, а Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривен.
    Доллары
    Украине, чтобы избежать дефолта, не хватает $10 млрд
    11:30 07.12.2014
    2934Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    Государственный долг Украины преодолел отметку в 1 триллион гривен. За прошедший месяц Украина заняла уже более 5,5 миллиарда гривен на внутреннем рынке.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк будет мониторить фиктивные сделки
    06:19 05.12.2014
    166Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    Нацбанк опубликовал список признаков мнимых сделок, которые используются в качестве основания для приобретения валюты. В этом перечне, среди прочего, сделки по продаже нерезидентом ценных и низколиквидных бумаг украинских эмитентов.
    Золотые слитки. Архивное фото
    Дыра в золотовалютных резервах Украины приведет к дефолту
    16:45 26.11.2014
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    Украина, пребывая грани дефолта, продала треть золотого запаса страны.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Потребности в погашении долгов в 2015 г составляют $9,9 млрд - Устенко
    17:18 23.11.2014
    593Кризис в экономике Украины
    По словам эксперта, невозможно стабилизировать гривну без наличия массированного притока иностранной валюты в страну. А это уже зависит от действий Кабинета министров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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