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"Олимпийский, я в шоке. Я не ожидала. Я болела за каждую, потому что каждая здесь - достойная певица, отличная исполнительница. Но я так ждала эту тарелку. Я так счастлива, спасибо!", - призналась Лорак, принимая приз.