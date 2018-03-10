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    Муз-ТВ (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Пранкер пытался сорвать платье с Ани Лорак на красной дорожке премии Муз ТВ. Видео
    Пранкер пытался сорвать платье с Ани Лорак на премии Муз ТВ 
    05:33 11.06.2017
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    Неприятное происшествие случилось с украинской певицей Ани Лорак на красной дорожке Муз ТВ по случаю 15-летия премии телеканала. От нападения пранкера спасла певицу бдительность супруга.
    МУЗ-ТВ 2013 - Ани Лорак
    Лорак и Билан стали лучшими исполнителями по версии МУЗ-ТВ 2013
    10:22 08.06.2013
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    "Олимпийский, я в шоке. Я не ожидала. Я болела за каждую, потому что каждая здесь - достойная певица, отличная исполнительница. Но я так ждала эту тарелку. Я так счастлива, спасибо!", - призналась Лорак, принимая приз.
    Клип PSY на песню Gangnam style
    Южнокорейский рэпер Psy выступит на премии МУЗ-ТВ 2013
    22:00 26.03.2013
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    Южнокорейский исполнитель и автор песен Psy, получивший мировую известность после исполнения песни Gangnam Style, выступит на церемонии ежегодной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ, которая в 11-й раз пройдет в Москве 7 июня.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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