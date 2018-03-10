"Олимпийский, я в шоке. Я не ожидала. Я болела за каждую, потому что каждая здесь - достойная певица, отличная исполнительница. Но я так ждала эту тарелку. Я так счастлива, спасибо!", - призналась Лорак, принимая приз.
Южнокорейский исполнитель и автор песен Psy, получивший мировую известность после исполнения песни Gangnam Style, выступит на церемонии ежегодной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ, которая в 11-й раз пройдет в Москве 7 июня.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".