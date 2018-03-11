Президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины согласился на внедрение прямого урегулирования страховых событий по ОCAГО. Эксперт Дмитрий Грицута пояснил, каким образом это поможет улучшить качество сервиса для владельцев автомобилей.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.