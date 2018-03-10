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    Московский областной суд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Смертельная перестрелка в Московском областном суде. Видео
    Смертельная перестрелка в московском суде. Видео с камер наблюдения 
    02:23 03.08.2017
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    На видеозаписи видно, как полицейские сначала прячутся за столами и стойками в помещении, а затем стреляют в троих пытающихся пробежать через зал суда мужчин.
    Ситуация у Московского областного суда
    Члены "банды GTA" в Мособлсуде напали на конвоиров
    08:11 02.08.2017
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    При аварийном открытии лифта подсудимые попытались скрыться, уже на третьем этаже здания между ними и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка.
    Крестный ход под Киевом
    Суд РФ признал законным снос храма Киевского патриархата в Подмосковье
    22:35 05.10.2016
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    15:16 23.03.2015
    231Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
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    19:15 09.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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