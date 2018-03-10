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    Московский метрополитен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    В московском метро пассажиров спасали из горящего вагона. Видео
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