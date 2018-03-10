Молодежное крыло партии власти "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) открыло в Ростовской области три пункта сбора гуманитарной помощи для украинских беженцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) в среду отправила посылки с российскими флагами и текстами Конституции РФ высшим учебным заведениям Крыма и Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".