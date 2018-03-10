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    Молодая гвардия Единой России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Жители города Славянска
    "Молодая гвардия" в Ростове собирает помощь для украинских беженцев
    16:42 05.06.2014
    179Отношения Украины и России
    Молодежное крыло партии власти "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) открыло в Ростовской области три пункта сбора гуманитарной помощи для украинских беженцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
    Российский флаг над зданием Совета министров Автономной Республики Крым
    МГЕР передала вузам Крыма и Севастополя государственные флаги РФ
    11:07 26.03.2014
    3Референдум в Крыму
    "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) в среду отправила посылки с российскими флагами и текстами Конституции РФ высшим учебным заведениям Крыма и Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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