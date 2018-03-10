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    Министерство здравоохранения РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Поиск погибших при крушении Ан-148 продлится еще неделю
    09:45 12.02.2018
    344Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Министр здравоохранения России сообщила, что останки погибших в авиакатастрофе будут доставлены в морг Москвы, где будет проводиться опознание.
    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
    Число жертв гриппа в России превысило полтысячи человек
    11:02 26.02.2016
    379Эпидемия свиного гриппа в Украине
    В России регистрируется снижение заболеваемости гриппом, можно говорить о том, что эпидемический подъем завершен, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.
    Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
    Минздрав РФ: от последствий гриппа в России умерли 107 человек
    11:43 28.01.2016
    163
    Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что среди умерших от гриппа четыре беременных женщины и восемь детей.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    В РФ зафиксировано 27 летальных случаев гриппа - Минздрав
    13:11 20.01.2016
    190Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Как сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, все летальные случаи - непривитые, из групп риска и позднее обращение к врачу. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге.
    Блэкаут в Крыму
    Минздрав РФ отправил в Крым мобильный госпиталь
    00:44 29.11.2015
    214Энергоблокада: Крым без электричества
    Как сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай, по наиболее тяжелым пациентам (таких в Крыму сейчас 57) ситуация отслеживается в постоянном режиме.
    Место крушения российского лайнера на Синайском полуострове
    Экспертиза останков жертв крушения А321 полностью завершена
    11:22 11.11.2015
    866Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что останки всех погибших уже доставлены в Центр судебно-медицинской экспертизы в Москве, а генетическая экспертиза завершилась вчера вечером.
    Родственники погибших в авиакатастрофе в Египте собираются для идентификации тел
    Госпитализированы пять родственников жертв катастрофы А321 - Минздрав РФ
    10:24 06.11.2015
    358
    Министерство здравоохранения России сообщило о том, что к психологам близкие жертв авиа катастрофы 715 раз обращались к психологам.
    Эвакуация тел погибших в авиакатастрофе российского лайнера на территории Египта
    Подготовка для опознания жертв крушения А321 проведена - Минздрав РФ
    20:42 01.11.2015
    720Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    О проведении подготовительных мероприятий к процедуре опознания тел погибших в авиакатастрофе А321 сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.
    Ребенок в детском саду. Архивное фото
    Дети в новосибирском детсаду отравились "супом" со спайсом
    00:31 05.10.2015
    256
    В одном из детсадов Новосибирска дети решили поиграть в кухню и приготовить суп. Одна из воспитанниц добавила в "блюдо" пакетик порошка с неизвестным веществом, который принесла из дома.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    В России к декабрю ожидают результаты тестов вакцины против Эболы на людях
    07:34 26.09.2015
    119Эпидемия Эболы
    Министерство здравоохранения РФ рассчитывает на предварительные данные по испытаниям вакцины уже в ноябре, окончательные - в первом месяце зимы.
    Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре Адмирал
    Опознаны 12 погибших при пожаре в торговом комплексе в Казани
    12:49 14.03.2015
    187
    Пожар в крупном торговом центре столицы Татарстана возник в среду днем и распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 650 человек. По последним данным МЧС, погибли 17 человек.
    Первое сентября. Архивное фото
    В РФ отменят медосмотры при поступлении в школу для экономии времени
    04:01 03.02.2015
    94
    В Минздраве России уверены, что исключение прохождения предварительных и периодических медосмотров позволит ежегодно экономить время медицинских работников, родителей и детей.
    Врач. Архивное фото
    Пострадавшие на уральской шахте находятся в состоянии средней тяжести
    10:36 17.01.2015
    65
    Двое пострадавших в результате взрыва на шахте госпитализированы в Кушвинскую больницу, они находятся в состоянии средней тяжести.
    Эвакуация раненых из зоны АТО
    Двух раненных детей доставили из Донбасса в Москву
    22:17 15.01.2015
    327Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Завершился перелет самолета из Ростова-на-Дону в Москву, на борту которого находились двое детей, раненных на Донбассе. Минздрав Росии сообщает, что у детей "минно-взрывные" травмы.
    Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
    Пациент, переболевший Эболой, заразен еще семь недель - Минздрав РФ
    00:33 12.10.2014
    110Вирус Эбола шагает по планете
    Пациент, переболевший лихорадкой Эбола, остается заразным в течение семи недель после выздоровления, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
    Больница. Архивное фото
    Годовалый ребенок, пострадавший в ДТП в Крыму, доставлен в Москву
    09:07 30.09.2014
    120Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В полете ребенка сопровождали реаниматолог и фельдшер из Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России.
    Дети в Украине
    Тяжелобольного ребенка из Донецка доставят на лечение в Москву - Минздрав РФ
    20:38 07.09.2014
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    Минздрав готовится перевезти тяжелобольного ребенка и его мать, вынужденно покинувших Донецк, из больницы Ростова-на-Дону в Москву для оказания необходимой медпомощи, сообщил журналистам представитель ведомства Олег Салагай.
    Пограничный пункт пропуска
    Из Украины в Россию госпитализировали шестнадцать раненых - Минздрав РФ
    20:08 16.07.2014
    348АТО на Юго-Востоке.
    Шестнадцать раненых госпитализированы с территории Украины в Центральную районную больницу города Гуково Ростовской области, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.
    Отправка беженцев с детьми из Славянска в Россию
    У беженок с востока Украины в России родилось более 30 детей - Минздрав РФ
    11:47 27.06.2014
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    Более 30 детей родилось у беженок с востока Украины, прибывших в последнее время в Россию, сообщил в пятницу представитель Минздрава РФ. Медицинская помощь беженцам из Украины оказывается в полном объеме.
    Военнослужащий. Архивное фото
    В больницах Ростовской области находятся 19 раненых украинцев - Минздрав РФ
    12:57 23.06.2014
    208Спецоперация на востоке Украины
    Почти 20 раненых из Украины находятся в больницах Ростовской области, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время посещения лагеря с беженцами в Неклиновском районе Ростовской области.
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    Поиск погибших при крушении Ан-148 продлится еще неделю
    09:45 12.02.2018
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    Министр здравоохранения России сообщила, что останки погибших в авиакатастрофе будут доставлены в морг Москвы, где будет проводиться опознание.
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