В России регистрируется снижение заболеваемости гриппом, можно говорить о том, что эпидемический подъем завершен, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.
Как сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, все летальные случаи - непривитые, из групп риска и позднее обращение к врачу. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге.
Пожар в крупном торговом центре столицы Татарстана возник в среду днем и распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 650 человек. По последним данным МЧС, погибли 17 человек.
Минздрав готовится перевезти тяжелобольного ребенка и его мать, вынужденно покинувших Донецк, из больницы Ростова-на-Дону в Москву для оказания необходимой медпомощи, сообщил журналистам представитель ведомства Олег Салагай.
Шестнадцать раненых госпитализированы с территории Украины в Центральную районную больницу города Гуково Ростовской области, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.
Более 30 детей родилось у беженок с востока Украины, прибывших в последнее время в Россию, сообщил в пятницу представитель Минздрава РФ. Медицинская помощь беженцам из Украины оказывается в полном объеме.
Почти 20 раненых из Украины находятся в больницах Ростовской области, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время посещения лагеря с беженцами в Неклиновском районе Ростовской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".