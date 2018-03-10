По информации СМИ, британские суды "успешно предотвращали высылку иностранцев, подозреваемых в терроризме, в страны их происхождения", пользуясь существующей доктриной, построенной на законах о защите прав человека.
Cогласно exit poll, правящая Консервативная партия лидирует на выборах, получая 316 мест из 650. Оппозиционная Лейбористская партия набирает 239 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 58 мандатами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".