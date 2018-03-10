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    МВД Великобритании

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Сотрудники полиции задерживают человека возле места наезда на людей в Лондоне
    Более 40 террористов остались в Британии благодаря правам человека - СМИ
    01:46 25.06.2017
    52Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По информации СМИ, британские суды "успешно предотвращали высылку иностранцев, подозреваемых в терроризме, в страны их происхождения", пользуясь существующей доктриной, построенной на законах о защите прав человека.
    Флаг террористической организации Исламское государство
    ИГ планирует применить химоружие в Великобритании
    05:48 01.01.2017
    131Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По словам замглавы британского МВД Бена Уоллеса, целями ИГ являются атаки с большим числом жертв, у них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения.
    Полиция в Лондоне. Архивное фото
    Мужчина с криками "За Сирию!" напал на пассажиров метро в Лондоне
    01:09 06.12.2015
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    В ночь на воскресенье мужчина с мачете атаковал пассажиров метро на станции Лейтонстоун. СМИ сообщали, что в результате нападения один человек получил серьезные ранения.
    За кулисами саммита G20 в Анталье
    МВД Британии тщательно проверит всех беженцев из Сирии - Кэмерон
    15:34 17.11.2015
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    Премьер-министр Великобритании заявил, что его страна не отказывается от обязательства принять 20 тысяч мигрантов из Сирии, однако пустит только тех, кто находился в лагерях для беженцев.
    Транспортный коллапс в Лондоне
    Вооруженные силы привлечены к обеспечению безопасности в Британии - МВД
    13:17 15.11.2015
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    Глава британского МВД Тереза Мэй заявила, что полиция обеспечена поддержкой военных. Ранее сообщалось, что в Лондон стянуты подразделения военного спецназа.
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
    Глава МВД Британии: результаты exit poll - признак победы Кэмерона
    01:40 08.05.2015
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    Cогласно exit poll, правящая Консервативная партия лидирует на выборах, получая 316 мест из 650. Оппозиционная Лейбористская партия набирает 239 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 58 мандатами.
    Флаг Великобритании
    Великобритания возобновляет проверки паспортов при выезде из страны
    04:41 08.04.2015
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    Ранее в аэропортах и на вокзалах проводились выборочные проверки паспортов при выезде из Британии, штамп о пересечении границы в этом случае в документы не ставился.
    Похороны французских полицейских, погибших при теракте в Париже
    Связанный с парижскими террористами исламист живет в Британии - СМИ
    15:02 18.01.2015
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    Багдад Мезиан в свое время был подельником Джамеля Бегаля, который, в свою очередь, был наставником двух террористов, совершивших теракты в Париже - Шерифа Куаши и Амеди Кулибали.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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