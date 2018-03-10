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    Министерство внутренних дел Румынии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Взрыв в Бухаресте
    Количество пострадавших при пожаре в румынском клубе приближается к 200
    02:30 31.10.2015
    42Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    На данный момент известно о 180 пострадавших. Они доставлены в районные больницы Бухареста, сообщил журналистам министр внутренних дел Румынии Габриел Опря.
    Взрыв в Бухаресте
    До 400 человек могли находиться в румынском клубе во время взрыва - МВД
    01:21 31.10.2015
    117Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    В больницы Бухареста доставлены 88 человек с различными ранениями. Была применена санавиация. Известно пока о 26 погибших, сообщил заместитель министра внутренних дел Румынии Раед Арафат.
    Пожар и взрыв в ночном клубе Бухареста
    Число жертв взрыва в клубе в Бухаресте возросло до 25 человек, около 90 ранены
    00:52 31.10.2015
    190Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Число погибших при взрыве в одном из клубов в Бухаресте возросло до 25 человек, 88 получили ранения, сообщает министр внутренних дел Румынии Габриела Опря.
    Взрыв в Бухаресте
    Восемнадцать человек стали жертвами взрыва в одном из клубов Бухареста
    00:25 31.10.2015
    156Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Взрыв прогремел в одном из клубов румынской столицы, 18 человек погибли, десятки ранены, сообщил представитель румынского Министерства внутренних дел.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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