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    Министерство внутренних дел Франции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 74
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    551Суперштормы накрыли Европу
    По информации МВД Франции, один горнолыжник погиб в департаменте Верхняя Савойя, четыре других человека получили тяжёлые ранение, ещё 22 - легкие.
    Полиция Франции в Париже
    В День взятия Бастилии во Франции протестующие сожгли 900 машин
    00:17 16.07.2017
    189Макрон - новый президент Франции
    По словам представителя Министерства внутренних дел Франции Перра-Анри Бранде, повышенные меры безопасности по всей стране позволили "значительно снизить число поджогов и драк". Всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей.
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    МВД Франции обнародовало окончательные данные по выборам президента
    02:49 08.05.2017
    636Макрон - новый президент Франции
    Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена на выборах 2002 года.
    Полиция Франции
    Полиция Франции объявила в розыск троих подозреваемых в подготовке теракта
    02:20 07.05.2017
    50Макрон - новый президент Франции
    По словам представителя французской полиции, в субботу, 6 мая, МВД Франции распространило ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    В первом туре выборов во Франции Макрон набирает 23,75%, Ле Пен - 21,53%
    06:45 24.04.2017
    439Макрон - новый президент Франции
    Согласно окончательным данным МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.
    Брюно Ле Ру. Архивное фото
    Коррупция и борьба с ней: скандал и отставка главы МВД Франции
    07:10 22.03.2017
    154
    Стало известно, что две дочери главы МВД Франции, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции и заработали около 55 тысяч евро на двоих.
    Брюно Ле Ру. Архивное фото
    Глава МВД Франции ушел в отставку на фоне скандала с дочерьми
    19:42 21.03.2017
    447
    Две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции, Брюно Ле Ру занимал пост главы МВД Франции на протяжении трех месяцев и 15 дней.
    Французские полицейские. Архивное фото
    Во Франции арестованы женщины, готовившие теракты в ближайшее время - МВД
    00:24 09.09.2016
    46
    Как заявил заявил глава французского МВД Бернар Казнев, женщины были радикализированы, были фанатичками и, по всей вероятности, уже в ближайшее время готовили новые акты насилия.
    Ситуация в Лилле перед матчем Россия - Словакия
    МВД Франции: выдворение россиян позволило избежать повторных драк на EURO
    13:47 11.07.2016
    111В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Глава МВД Франции Бернар Казнев сообщил, что благодаря тому, что российские футбольные фаны были высланы из страны, удалось избежать многих неприятных инцидентов.
    Столкновения украинских и польских футбольных болельщиков. Архивное фото
    Во Франции задержаны более тысячи человек с начала EURO-2016
    05:53 04.07.2016
    73В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, с начала соревнований силы правопорядка произвели более тысячи задержаний, в результате которых 600 человек были помещены под стражу и 56 осуждены.
    Задержание российских болельщиков во Франции на EURO-2016
    Глава МВД Франции назвал основную причину задержания российских фанатов
    17:31 14.06.2016
    1176В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Министр внутренних дел Бернар Казнев, проходит операция по задержанию около 40 болельщиков, которые могли принимать участие в столкновениях в Марселе, ее цель - не допустить повторения подобных инцидентов.
    Драка на трибуне болельщиков.
    Глава МВД Франции призвал к "жестким санкциям" против сборных РФ и Англии
    19:55 12.06.2016
    819В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По окончании встречи в субботу порядка 30 российских фанатов, прорвав оцепление стюардов, прорвались в сектор с английскими фанатами с целью сорвать некоторое количество флагов.
    Полиция Парижа перекрывает 18 район в связи с нападением мужчины с ножом. Видео
    Полиция Парижа перекрыла 18 район в связи с нападением мужчины с ножом 
    00:10 08.01.2016
    83Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Французская полиция сразу же после нападения мужчины с ножом перекрыла 18 район Парижа. Злоумышленник, убитый при попытке ворваться в здание парижского комиссариата полиции, идентифицирован как 20-летний выходец из Марокко.
    Французский полицейский
    Глава МВД Франции не исключает продления режима ЧС и после трех месяцев
    02:13 27.11.2015
    28Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Французский Сенат (верхняя палата парламента) 20 ноября одобрил поправки в закон о чрезвычайном положении, которые позволяют продлить введенный после терактов в Париже режим ЧП на три месяца.
    АТО в Бельгии: задержания проходят каждый день
    Неизвестные захватили заложников в городе Рубэ на севере Франции
    21:31 24.11.2015
    1616Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Неизвестные вооруженные люди захватили заложников в городе Рубэ на севере Франции, недалеко от границы с Бельгией. Инцидент произошел после того, как злоумышленники были остановлены дорожной полицией для проведения контроля.
    Полиция Парижа. Архивное фото
    Пояс со взрывчаткой обнаружен к западу от Парижа - ТВ
    21:07 23.11.2015
    169Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Пояс был найден в мусорном баке. В поясе имеется два заряда: один на уровне живота, второй на спине. Сообщается, что пояс имел схожую форму с теми, что использовались при серии терактов в Париже.
    Подозреваемый в парижских терактах
    Опубликовано фото третьего террориста, участвовавшего в парижских терактах
    02:50 23.11.2015
    200Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Режим чрезвычайного положении был введен во Франции после того, как в пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 129 человек.
    Спецоперация в Сен-Дени завершена, район оцеплен полицией
    Французская полиция провела 182 новых обыска в поисках террористов и оружия
    15:22 20.11.2015
    75Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    При проведении спецоперации на территории всей страны французская полиция задержала 17 человек, у которых изъято 76 единиц оружия. Всего количество рейдов после терактов в Париже приблизилось к 800.
    Спецоперация в парижском пригороде Сен-Дени
    Подозреваемый в организации терактов в Париже Абдельхамид Абауд ликвидирован
    14:51 19.11.2015
    2053Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    "Абдельхамид Абауд был формально опознан… Речь идет о теле, обнаруженном в здании и изрешеченном пулями", - говорится в коммюнике прокурора Парижа Франсуа Моленса.
    Спецоперация в Сен-Дени: арест подозреваемых в терактах в Париже. Видео
    Спецоперация в Сен-Дени: арест подозреваемых в терактах в Париже 
    22:01 18.11.2015
    203Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    На видео французский спецназ ведет по улице в Сен-Дени несколько человек, подозреваемых в подготовке терактов в Париже. Двое из задержанных полностью обнажены.
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