По словам представителя Министерства внутренних дел Франции Перра-Анри Бранде, повышенные меры безопасности по всей стране позволили "значительно снизить число поджогов и драк". Всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей.
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена на выборах 2002 года.
Две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции, Брюно Ле Ру занимал пост главы МВД Франции на протяжении трех месяцев и 15 дней.
По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, с начала соревнований силы правопорядка произвели более тысячи задержаний, в результате которых 600 человек были помещены под стражу и 56 осуждены.
Министр внутренних дел Бернар Казнев, проходит операция по задержанию около 40 болельщиков, которые могли принимать участие в столкновениях в Марселе, ее цель - не допустить повторения подобных инцидентов.
Французская полиция сразу же после нападения мужчины с ножом перекрыла 18 район Парижа. Злоумышленник, убитый при попытке ворваться в здание парижского комиссариата полиции, идентифицирован как 20-летний выходец из Марокко.
Неизвестные вооруженные люди захватили заложников в городе Рубэ на севере Франции, недалеко от границы с Бельгией. Инцидент произошел после того, как злоумышленники были остановлены дорожной полицией для проведения контроля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".