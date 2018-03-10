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    Министерство торговли США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Министр торговли США Пенни Притцкер во время визита в Киеве
    Прицкер: Украина получит от США $1 млрд в случае выполнения требований МВФ
    18:24 26.10.2015
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    Министр торговли Соединенных штатов назвала условия, при которых будут оформлены кредитные гарантии на получение Украиной одного миллиарда долларов.
    Флаги Украины и США
    США рассчитывают на "прозрачность" приватизации энергетического сектора Украины
    00:55 14.07.2015
    117Украина, экономика, катастрофа
    Процесс приватизации энергетического сектора должен идти прозрачно и своевременно, заявил заместитель министра торговли США Брюс Эндрюс, выступая на первом американо-украинском деловом форуме в Вашингтоне.
    Валютная биржа в Нью-Йорке на Уолл Стрит
    ВВП США в III квартале, по окончательной оценке, вырос на 5%
    16:22 23.12.2014
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    Данные оказались выше первоначальной оценки в 3,5% и второй оценки в 3,9%, а также прогнозов аналитиков, опрошенных агентством "Рейтер", которые ожидали роста американской экономики на 4,3%.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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