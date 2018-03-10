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    Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Блэкаут в Крыму. Архивное фото
    Мобильная связь в Крыму возобновлена не в полном объеме
    23:14 09.12.2015
    217Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Как сообщается, на сегодняшний день недоступными в связи с локальными веерными отключениями остаются лишь около 30 базовых станций - 2% от общего количества.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    Утром в Крыму могут начаться перебои с мобильной связью - министерство
    05:34 22.11.2015
    653Энергоблокада: Крым без электричества
    Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров ранее сообщал, что работа телевещания и ключевых радиостанций в Крыму и Севастополе перешла на автономное энергоснабжение. Перебоев в их работе не ожидается.
    Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
    Минкомсязь РФ: перебоев в работе телевещания в Крыму не будет
    02:32 22.11.2015
    140Энергоблокада: Крым без электричества
    В Херсонской области на админгранице с Крымом были взорваны электролинии, поставляющие энергию на полуостров. После этого стало известно об отключении Крыма от электроснабжения.
    Телефон
    Украинским операторам разрешат работать в Крыму до мая 2015 г - проект
    19:04 06.11.2014
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    Проект документа подготовлен Минкомсвязи. Ранее, предлагалось разрешить операторам связи без лицензирования работать до 31 декабря 2017 года.
    Телефон iPhone 4
    Крым и Севастополь получат российские территориальные коды связи
    09:28 20.03.2014
    12Присоединение Крыма к РФ
    Республика Крым и Севастополь получат российские коды территориальной фиксированной телефонной связи, говорится в сообщении Минкомсвязи.
    Уураган сорвал крыши домов
    Власти РФ могут обязать телефонные компании оповещать об угрозах ЧС
    10:43 14.03.2014
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    Минкомсвязи РФ предлагает обязать телефонные компании оповещать людей о возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозах таких ЧП, соответствующий документ размещен на портале подготовки нормативных актов в пятницу.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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