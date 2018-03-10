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    Министерство строительства и ЖКХ РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Доллары
    Минстрой: РФ выделит Крыму $2,85 млн для решения проблем капремонта
    17:39 13.05.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Власти России намерены выделить порядка 100 миллионов рублей (около 2,85 миллионов долларов) Крыму и Севастополю для решения проблем капитального ремонта.
    Новое жилье
    Норматив стоимости 1 кв м жилья в Крыму составил 24 тыс руб
    17:37 29.04.2014
    22Присоединение Крыма к РФ
    Норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения в республике Крым установлен на уровне 24 тысяч рублей во втором квартале, следует из приказа Минстроя, опубликованного на сайте министерства.
    Новое жилье
    Минстрой РФ обследует жилой фонд Крыма и Севастополя
    12:25 03.04.2014
    20Присоединение Крыма к РФ
    Минстрою поручено провести комплексное обследование жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры Крыма и Севастополя, обратив особое внимание на объекты водопроводно-канализационного хозяйства, говорится на сайте Кабмина.
    Российский флаг
    Департамент спецпроектов Минстроя РФ займется проектами в Крыму
    14:38 24.03.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Департамент специальных проектов министерства строительства и ЖКХ РФ займется проектами в Крыму в рамках компетенции ведомства.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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