Высшая контрольная палата Польши обвинила министерство спорта в нецелевом расходовании бюджетных средств на варшавский концерт Мадонны в 2012 году, оппозиция потребовала отставки 37-летней главы ведомства Иоанны Муха.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.