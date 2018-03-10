Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из РФ в Украину за 10 месяцев уменьшился в стоимостном выражении на 20,6%. При этом выросли объемы поставок мяса птицы, мороженой рыбы, овощей, подсолнечного масла.
Заметных остановок, задержек украинских продовольственных товаров на рынок РФ в связи с кризисной ситуацией на Украине нет, однако если такая угроза реализуется, российский потребитель этого не почувствует, заявил Федоров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".