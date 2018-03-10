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    Министерство сельского хозяйства РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Флаги Украины и России
    Продовольственный товарооборот РФ и Украины упал в 2015 году в 2,2 раза
    23:44 23.11.2015
    304ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из РФ в Украину за 10 месяцев уменьшился в стоимостном выражении на 20,6%. При этом выросли объемы поставок мяса птицы, мороженой рыбы, овощей, подсолнечного масла.
    Торговля вином в РФ
    В РФ предложили запретить импорт иностранных виноматериалов
    15:00 23.08.2015
    172
    Как заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, Россия должна либо поднять таможенные пошлины кратно, либо вообще запретить импорт иностранных виноматериалов.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин хочет уничтожать на границе продукты, которые попали под санкции
    16:40 24.07.2015
    919
    Президент России дал поручение разработать механизм, который позволит уничтожать на границах партии ввозимых продуктов из стран, попавших в санкционный список.
    Свиньи
    Минсельхоз РФ просит Крым разработать план развития животноводства
    11:58 07.04.2014
    45Присоединение Крыма к РФ
    Минсельхоз РФ рекомендовал управлению агропромышленного комплекса Крыма подготовить программу развития животноводства Крыма для оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям.
    Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров
    Минсельхоз России создал управление Россельхознадзора в Крыму
    12:10 31.03.2014
    43Присоединение Крыма к РФ
    Минсельхоз РФ создал территориальное управление Россельхознадзора по Крыму и Севастополю. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.
    Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров
    Минсельхоз РФ видит угрозу срыва поставок с Украины
    12:18 21.02.2014
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    Заметных остановок, задержек украинских продовольственных товаров на рынок РФ в связи с кризисной ситуацией на Украине нет, однако если такая угроза реализуется, российский потребитель этого не почувствует, заявил Федоров.
    Армения - Ереван
    Вступление Армении в ТС поспособствует экспортерам сельхозпродукции
    14:15 13.12.2013
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    Вступление Армении в Таможенный союз (ТС) откроет широкие перспективы для компаний-экспортеров сельхозпродукции, заявил в пятницу замминистра сельского хозяйства республики Роберт Макарян.
    Сайт компании Рошен
    Просьба Киева по Roshen перешла из Минсельхоза РФ в Роспотребнадзор
    13:56 15.10.2013
    1Прекращение поставок продукции компании Roshen в РФ
    Минсельхоз РФ получил просьбу украинской стороны посодействовать возвращению на российский рынок продукции украинской кондитерской компании Roshen и переадресует ее Роспотребнадзору.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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