Министерство обороны Колумбии заявило, что четверо мужчин и четыре женщины были задержаны в субботу в столице, а также в департаменте Толима в центре страны. Все подозреваемые предположительно состоят в радикальной группировке "Народное революционное движение".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.