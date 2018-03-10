наверх
10.03.201812:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Министерство обороны Франции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ракетный фрегат типа La Fayette (Лафайет) ВМС Франции в Одессе. Архивное фото
    Франция увеличит число военных кораблей в Черном море
    01:15 11.09.2016
    266
    По словам министра обороны Франции Жана-Ива Ле Дриана, в Минобороны Франции планируют увеличить количество кораблей в Черном море, "вскоре в Батуми встанет военный корабль".
    Авианосец ВМС Франции Шарль де Голль. Архивное фото
    Франция провела авианалет на центр хранения вооружений ИГ в Ракке
    02:29 22.08.2016
    87Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно сообщению французского Минобороны, авиарейд был проведен в рамках возглавляемой США международной коалиции против ИГ в качестве поддержки наземных операций иракских и курдских войск в Моссуле.
    Крупнейшие учения НАТО cо времен холодной войны Trident Juncture 2015
    Франция намерена закупить четыре военно-транспортных самолета C-130 Hercules у США
    03:29 02.01.2016
    89
    Франция намерена закупить самолеты у США, так как принятые ранее планы приобретения аналогичных военных транспортников - A400M - у Airbus долгое время не могут реализоваться.
    Dassault Mirage 2000
    ВВС Франции нанесли авиаудары по сирийскому городу Ракка, контролируемому ИГ
    21:51 17.11.2015
    245Военная кампания против "Исламского государства"
    ВВС Франции нанесли очередные авиаудары по сирийскому городу Ракка, контролируемому радикальной группировкой "Исламское государство", сообщил глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Глава Минобороны: Франция не намерена поставлять оружие Украине
    16:27 04.02.2015
    226
    Необходимо найти политическое решение украинского кризиса, заявил глава министерства обороны Жан-Ив Ле Дриан. Он добавил, что у Франции нет намерения о поставке на этом этапе оружия в Украину.
    Мистраль, Франция, Сен-Назер
    МО Франции пока не готово комментировать запрос России по "Мистралю"
    13:00 13.01.2015
    139
    Контракт на поставку двух вертолетоносцев был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Стоимость контракта - 1,2 миллиарда евро, это крупнейшее соглашение в области ВТС двух стран.
    Французский военный корабль-вертолетоносец класса Мистраль. Архивное фото
    Компания DCNS уволила сотрудника, отвечавшего за проект поставок "Мистралей"
    02:46 01.11.2014
    256
    Контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Стоимость договора - 1,2 миллиарда евро.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги