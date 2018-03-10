Согласно сообщению французского Минобороны, авиарейд был проведен в рамках возглавляемой США международной коалиции против ИГ в качестве поддержки наземных операций иракских и курдских войск в Моссуле.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Стоимость контракта - 1,2 миллиарда евро, это крупнейшее соглашение в области ВТС двух стран.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".