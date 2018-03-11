Как говорится в сообщении финского Министерства обороны, предполагаемый инцидент произошел в пятницу около 14.15 над морем к югу от финского города Порвоо. По данным министерства, самолет был опознан финским истребителем F/A-18 Hornet.
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