Как сообщается, в ходе церемонии вице-канцлер министерства культуры Эстонии Анне-Ли Реймаа передала меч руководителю управления музеев и перемещения культурных ценностей Министерства культуры Украины Василию Рожко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.