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    Министерство юстиции Грузии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили будет задержан, как только вернется в Грузию
    03:43 28.06.2016
    710Саакашвили в Одессе
    По словам министра юстиции Грузии Тея Цулукиани, Михаил Саакашвили "привлечен к уголовной ответственности, и как только он приблизится к грузинской границе, он будет задержан".
    Михаил Саакашвили на голосовании
    Минюст Грузии просит утвердить решение о лишении гражданства Саакашвили
    12:44 03.12.2015
    1992Саакашвили в Одессе
    Президенту страны Георгию Маргвелашвили направлено заключение по лишению грузинского гражданства нынешнего губернатора Одесской области. По законам Грузии, граждане теряют гражданство после получения паспорта в другой стране.
    Флаг Грузии
    Грузия не будет передавать РФ Кадиева, подозреваемого в терроризме
    08:51 18.01.2015
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    Согласно информации, у Кадиева изъяли в квартире автомат и взрывные устройства. Он отбывает свой срок, который заканчивается в июне.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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